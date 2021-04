Han skal jobbe for Andøy kommune og Samskap

Nyheter

VOL skrev i begynnelsen av april at Linn Foyn Therkelsen 1. april forlot stillingen som kommunikasjonsrådgiver for Andøy kommune og at Nilsen var ansatt inntil videre. Stillingen har vært utlyst og Nilsen ble fra torsdag denne uken fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver for kommunen og omstillingsselskapet Samskap.