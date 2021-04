447 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

Ved midnatt natt til fredag var 4,9 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor.

I alt har 109. 581personer testet positivt, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I alt 1.142.793 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 304.512 personer har fått andre dose.

Torsdag var 199 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 13 færre enn dagen før.

Ved Nordlandssykehusets avdeling i Vesterålen er det for tiden ingen innlagte. Det er det heller ikke ved sykehusets avdelinger i Bodø eller Lofoten.

Ifølge VGs statistikker, som er hentet fra Folkehelseinstituttet, ble det rapportert inn et nytt smittetilfelle i Nordland i løpet av torsdag. Det var et tilfelle fra Alstahaug kommune. Det tar som regel en eller to dager fra svaret på prøven og til det føres i statistikkene.

Det er i alt 62 aktive smittetilfeller i Nordland, som vil si personer som er blitt smittet og registrert de siste 14 dagene.

I Vesterålen og Lødingen er det nå sju aktive tilfeller, tre i Sortland og to i Andøy. Hadsel og Lødingen ligger også inne med en smittet, men her er det snakk om personer med folkeregistrert adresse i kommunen, som er bosatt et annet sted i landet.

Til sammen er 735 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

60,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Norge.