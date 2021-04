Bare chassiset igjen: – Elbilbranner er utfordrende

Nyheter

Kvart over seks fredag kveld i forrige uke, meldte 110-sentralen i Bodø at brannvesenet i Bø rykket ut til en bilbrann i Veaveien i Bø, der en parkert elbil begynte å brenne.

Brannvesenet fikk hurtig kontroll, men skaden på bilen var total, noe som byr på utfordringer når det gjelder å få utført branntekniske undersøkelser. Politiet har gjort ei vurdering, og har opprettet undersøkelsessak som nå er ferdigstilt.

– Saka blir overført til eiers forsikringsselskap for videre vurdering og oppgjør. Teknisk får det bli forsikringsselskapet som gjør ei vurdering, sier Halland.

– Dette er branner med veldig mye energi, så det er sånn sett ikke rart at det nesten bare er chassiset igjen. Å teknisk kartlegge årsaken er interessant, ettersom det har vært en del branner i el-biler og det blir stadig flere biler som det er mye batteri i, sier han.

– Interessant og teknisk utfordrende

Han tilføyer at denne typen branner både er interessant og teknisk utfordrende. Ettersom bilparken her til lands blir stadig mer elektrifisert, synes brannetterforskeren at det blir interessant å se statistikken på sikt, om det er fossile biler eller elektriske biler som blir mest utsatt for teknisk svikt og brann.

– I visse tilfeller kan det å ta inn et brannobjekt og la fagfolk gå gjennom det være interessant. At man har et samarbeid med det som er kompetent personell innenfor dette fagfeltet. Det kan være alt fra produsent til ingeniører som har kunnskaper om batteriteknologi, sier Halland.

Bilen var ikke på ladning da brannen startet og sto parkert.