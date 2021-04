Slik svarte Kystverket på havneplanene

Nyheter

Hallvard Pettersen, som også er styremedlem i Hennes lokalutvalg, har nå fått et svar fra Kystverket, etter at han den 26. februar opplyste til Kystverket at han var én i en gruppe på fem som ønsket å etablere et eget selskap med formål om å utvikle havna til beste for næringslivet og lokalsamfunnet. Han stilte et konkret spørsmål til Kystverket: – Vil det, sett fra Kystverkets side, være aktuelt å selge havna til private?