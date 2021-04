Andøya Space inngår nok en kontrakt om rakettoppskytinger

Nyheter

Selskapet mener avtalen sikrer dem tilgang på oppskyting av små satellitter ved et av de mest attraktive stedene i Europa.

– Avtalen sikrer oss kapasitet til å dekke de første års drift for oss. Vi er glade for at Europas mest avanserte utskytningssted samarbeider med oss, sier Jörn Spurmann i selskapet i en felles pressemelding med Andøya Space.

– Et partnerskap med Rocket Factory er nok en stor milepæl for den nye europeiske romindustrien, sier Odd Roger Enoksen, administrerende direktør og styreleder i Andøya Space i pressemeldingen.

Av pressemeldingen går det fram at Andøya Space ser fram til å støtte det tyske selskapets ambisjoner ved utskytingsfasilitetene som er planlagt på Andøya. Samarbeidet mellom partene som nå har inngått kontrakt, har økt i løpet av de siste årene.

– Vi er spesielt stolt over at RFA fortsetter å være en del av vår visjon om å skape et ny konkurransedyktig romindustri i Europa, sier Enoksen.