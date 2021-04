Naturreservater i Andøy og Øksnes blir klasserom for studenter

Nyheter

Forsker Ulf Lindstrøm ved Havforskningsinstituttet, som også har en undervisningsstilling ved universitetet, har fått dispensasjon fra vernebestemmelsene i Stø/Nyksund naturreservat og Grunnfjord naturreservat i Øksnes, samt Skogvoll naturreservat i Andøy.

Unntaket fra verneforskriftene er gitt for at forskeren skal kunne gjennomføre adferdsstudie på steinkobbe i de tre reservatene. Derfor er det gitt dispensasjon fra naturmangfoldloven til dette.

Det er satt vilkår om at prosjektdeltakerne og studenter må gjøre seg kjent med verneverdiene og vernebestemmelsene i de enkelte verneområdene de skal besøke.

Holdes på minimum

– Forstyrrelser av fugle- og dyrelivet skal holdes på et absolutt nødvendig minimum. Spesielt gjelder dette de sårbare hekkekoloniene. Tid brukt i nærheten av reir/hekkeplasser bør minimeres da egg/unger kan være sårbare dersom foreldre er fraværende over lengre tidsrom. Gruppen med feltarbeidere skal holdes samlet under hele oppholdet i verneområdene, heter det i vedtaket fra Statsforvalteren i Nordland.

Det er også satt krav til spesiell varsomhet, siden ferdselen skal skje i tilknytning til sårbare kasteplasser for sel. Undersøkelsene må dessuten gjennomføres over kortest mulig tid.

Besøker fuglekolonier

Forsker Ulf Lindstrøm sier til VOL at de i tillegg til å observere sel, skal besøke fuglekolonier, blant annet Beinøya mellom Stø og Nyksund.

– I de senere år har beregningsmetodene blitt endret. Det er mer vanlig å bruke droner for å telle opp bestander. Tidligere talte mann antall unger, men nå teller vi totalt antall sel, som steinkobbe i dette tilfellet. Dette kombinerer vi med ilandstigning, telling fra båt og fly, samt fotografering av selkoloniert, sier forskeren ved Havforskningsinstituttet til VOL.

Langvarig forskning

Han kan fortelle at årsaken til tellingene, er at det skjer fangst på steinkobbe, og så lenge det foregår fangst, blir bestandene talt og kystselbestanden blir derfor overvåket.

I tillatelsen som Statsforvalteren har gitt går det fram at det for 25 år siden ble innført nye forvaltningsforskrifter for sel. Formålet var å sikre livskraftige selbestander. Innenfor disse rammene kan selbestanden beskattes. Bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige hensyn. Den nye forvaltningsmåten forutsetter at kunnskapen om bestandenes størrelse og økologiske betydning er oppdatert.

Vanskelig jobb

Beregninger av selbestander skjer ved flytellinger, men på grunn av selenes adferd med å vekselvis oppholde seg i vann og på land, er det nødvendig å finne en omregningsfaktor for å kunne gi et reelt tall på bestanden. Per i dag er det ikke tilstrekkelig kunnskap for å utarbeide en tilstrekkelig presis omregningsfaktor til bruk i forvaltningen. Studier er en del av forskningen som er nødvendig for å kunne tette kunnskapshullet og forbedre forvaltningen.

Studenter deltar

– En studentgruppe er også med på toktet, og det holdes samtidig kurs for studenter som kombinerer studier av fugl og sel. Eksakt antall studenter er ikke klart på nåværende tidspunkt, men kurset har et maks antall deltagere på 16 stykker, heter det i vedtaket for å innfri søknaden om dispensasjon fra verneforskriftene.

Feltinnsatsen består kun av observasjoner som gjennomføres av pesonell og studenter under ilandstigning.

Teller på avstand

– Tellingene utføres ved observasjon fra en holme anslagsvis 500 meter fra kolonien. Tellingene utføres to ganger, hvorav én på høy- og én på lavvann. Dersom antallet studenter overstiger åtte, vil studentgruppen deles inn i to grupper som blir med i land ved hver sin anledning, heter det i tillatelsen.

Vurderer nytten

Miljødirektoratet har tidligere bestemt at verneverdiene må vurderes opp mot nytten av det forskningsarbeidet som utføres.

– Steinkobbe er en art som er utbredt over hele kysten og i Vesterålen er det en ekstra høy konsentrasjon. Arten var for en periode vurdert som sårbar på norsk rødliste, men etter en justering av beskatningen økte bestanden og arten ble igjen oppjustert til livskraftig, heter det i vedtaket.

For å kunne vurdere blant annet beskatningspress og ha oppdatert kunnskap om steinkobbebestandens størrelse og økologiske betydning, krever dette en betydelig innsats med rutinemessig overvåkning og forvaltningsrettet forskning på bestandene. Den omsøkte aktiviteten vil være av begrenset omfang, men ha stor betydning for videre overvåkning og kunnskap om arten. Kunnskap om arten vil også være viktig for å kunne bevare verneverdiene på best mulig måte. Undersøkelsene er en del av et nasjonalt kartleggingsprogram, heter det i vedtaket fra Statsforvalteren i Nordland.

– Selv om det er trolig at den omsøkte aktiviteten vil kunne ha noe negativ påvirkning på verneverdiene i områdene, vurderes disse til å være betydelig mindre enn fordelene ved tiltaket, sier Statsforvalteren i vedtaket.