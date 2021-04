Derfor er A-krim optimistiske etter en rekke fiskerikontroller

Nyheter





– Tidligere kontroller har vist at det er behov for vår tilstedeværelse i fiskerinæringen. A-krimsenteret er opptatt av å sikre et arbeidsliv som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø, derfor er vi glade for at de foreløpige resultatene fra årets kontroller gir grunn til optimisme, sier Kurt Jacobsen, koordinerende leder for a-krimsenteret i Nordland i en pressemelding.

Når det gjelder resultatet av kontrollene i Lofoten og Vesterålen, er det blant annet kontrollert 32 forlegninger som utenlandske arbeidere har hatt som bolig under fiskesesongen, og der en bolig hadde mangler knyttet til ulike forhold.

Det er også avdekket en rekke brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen, i tillegg til brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

Fokus på innkvartering

Under kontrollene de siste ukene har a-krimsenteret i Nordland blant annet hatt fokus på innkvartering og samtaler med arbeidstakere. Totalt har 32 innkvarteringer blitt kontrollert og rundt 200 arbeidstakere intervjuet. Jacobsen understreker at det fortsatt gjenstår mye etterarbeid før a-krimsenteret har fullstendig oversikt.

– Det har vært gjort et omfattende arbeid i forkant og under fiskerikontroller, og det er hentet inn mye dokumentasjon under kontrollene som vi nå jobber med å gå gjennom, men foreløpige resultater viser blant annet vesentlig bedre boforhold enn tidligere, påpeker Jacobsen og legger til:

– I tillegg ser vi at en av de useriøse aktørene som vi avdekket i 2019 ikke lengre er tilstede innenfor fiskeindustrien i Nordland. Det er svært gode nyheter, og viser at kontrollene og vår tilstedeværelse i næringen har hatt god effekt.

Gjennomgående brudd



Fiskeindustrien er en arbeidsintensiv næring preget av stor aktivitet over en kortere periode. Bransjen er preget av høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft, og derfor defineres de som en risikobransje innen a-krim. Årets kontroller avdekker fortsatt uakseptable forhold knyttet til arbeidstidsbestemmelser og hviletid dette bekymrer a-krimsenteret.

Det er i tillegg avdekket flere mangelfulle arbeidsavtaler som ikke oppfyller krav til minimums innhold og NAV vil også utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.

A-krimsenteret i Nordland opplevde å bli godt tatt imot av næringen under årets kontroller – og opplevde de kontrollerte virksomhetene som samarbeidsvillige.

– Det har vært en spesiell situasjon med tanke på covid-19. Arbeidsgivere har vært imøtekommende og tilrettelagt i stor grad for at vi har kunne gjennomføre kontrollene i henhold til smittevernrutiner, og det er har vi satt særlig stor pris på, sier Jacobsen.





FAKTA A-KRIMSENTERET I NORDLAND



Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.

Senteret er lokalisert i Bodø, og har siden 2017 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Nordland.

Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.