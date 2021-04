Ropstad lover kamp for abortloven

Nyheter





– Det er klart at vi kommer til å mobilisere. Jeg ser at det er veldig mange som lar seg engasjere fordi de er veldig uenige i vedtakene til SV og Arbeiderpartiet, sier Ropstad til NTB.

Han snakker om Arbeiderpartiets ønske om selvbestemt abort til uke 18, og SV og Rødts ønske om uke 22 – og legger ikke skjul på at han tror saken kan hjelpe KrF på målingene.

– Det er veldig mange som har fått øynene opp for at dette er å gå for langt. Det er veldig radikalt. Jeg tror at det er mange som ser at det er behov for et parti som løfter menneskeverdsspørsmål.

Eldre og familie

KrF har ligget under sperregrensen på snittmålingene helt siden det dramatiske retningsvalget høsten 2018, som endte med at de gikk inn i Erna Solbergs regjering.

Denne uken samler partiet seg til landsmøte for å legge planen som skal ta dem over sperregrensen i høstens stortingsvalg.

– Jeg er veldig optimist, sier Ropstad.

Han peker ut to hovedsatsinger, som begge er velkjente KrF-hjertesaker: eldrepolitikk og familiepolitikk.

Skroter tredelingen

Ropstads løfte til familiene er å fortsette styrkingen av barnetrygden. Den har allerede økt med 8.200 kroner i året for barn i alderen 0–6 år med KrF i regjering.

– Vi vil også øke for de eldre ungene, opp til at det blir 1.500 kroner i måneden. I dag er det 1.000 kroner som er utgangspunktet, sier han.

KrF-landsmøtet skal diskutere endringer i foreldrepermisjonen, en debatt partilederen tror blir svært viktig.

– Jeg tror vi kommer til å lande på at foreldrepermisjonen økes med fire uker. Så legger vi også til en ekstra uke til far i tilknytning til fødsel. Og så skroter vi tredelingen og sier ti uker til far og ti uker til mor. På den måten får du en mye mer fleksibel ordning, sier han.

Kontantstøtte til pårørende

Så er det eldrepolitikken. Landsmøtet skal behandle et forslag om en slags kontantstøtteordning for folk som hjelper sin syke mor eller ektefelle.

– For eksempel: Hvis du har en syk far, som kan klare seg uten sykehjemsplass, så kan du få 7.500 kroner i måneden dersom han kan flytte inn til deg eller i tilknytning til deg, for eksempel i en sokkelleilighet, forklarer Ropstad.

På den måten kan noen flere eldre bo hjemme lenger hvis de ønsker det. Men Ropstad understreker at den eldre fortsatt skal kunne motta helse- og omsorgstjenester i hjemmet, men at pårørendestøtten er til nære pårørende som kan bistå med praktiske oppgaver, rekreasjon og ærender.

–Vi har også et forslag om en veldig spennende ordning med avlastning på resept, hvor fastlegen kan gi avlastning til pårørende som for eksempel har en pleietrengende ektefelle. Det kan for eksempel være ekstrahjelp i en kort periode fra en hjemmesykepleier, sier KrF-lederen.

Har troen

Alt i alt er Ropstad veldig optimistisk. Han mener at det er mer harmoni i partiet nå enn på lenge og avviser at det skyldes at opposisjonen i partiet har flyktet til nyopprettede Sentrum:

– Heldigvis er det ikke så mange som har forlatt partiet som en kanskje av og til kan få inntrykk av.

Partilederen mener regjeringskonstellasjonen skaper begeistring.

– Det siste året har vi i regjering ledet landet gjennom pandemien på en god og trygg måte. KrF-ere har en stolthet rundt regjeringsalternativet, sier han.

Han viser til at partiet klarte å mobilisere til en oppslutning på 4,1 prosent i fylkestingsvalget i 2019, selv om de lå på omtrent samme nivå på meningsmålingene som i dag. Dermed kan sperregrensen være innen rekkevidde.

– Det skal vi klare, og så skal vi vokse enda mer fram mot 2025.