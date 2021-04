Forsker: – Har blitt immun mot slike uttalelser

Nyheter

Bestanden av steinkobbe nær halvert i Vesterålen Forskernes tall fra fjorårets telling av steinkobbe viser at bestanden i Vesterålen er nær halvert i forhold til tidligere år. Nedgangen var svært negativ i 2020.

– Vi driver ikke med føleri som han uttaler. Det er nok han og medsammensvorne som driver med føleri og tror og mener, fullstendig uten grunnlag. Det er utrulig at en kar ser 54 steinkobber på et skjær og insinuerer at slik er det jevnt over på skjærene langs nordlandskysten. Det er reint tøv, med andre ord. Men slike meninger har vi hørt fra sentrale representanter fra fiskerinæringens organisasjoner i mange år og jeg er etter hvert blitt nokså immun mot slikt, sier forsker Kjell T. Nilsen i en kommentar til VOL.