Meldingen sa at en bil lå på taket i grøfta uten at det var meldt om alvorlige personskader.

Klokken 06:30 opplyser politiets operasjonssentral til VOL at de tre passasjerene i bilen ble tatt med til legevakt for sjekk, uten at det er konstatert personskader.

– Saken er sjekket ut og det har gått bra med alle tre. Det er heller ikke mistanke om ruskjøring, opplyser politiet som oppretter sak for å avklare hendelsesforløpet nærmere.