Solgte eiendom for 123 millioner kroner i april

Sortland var den kommunen i Vesterålen med størst boligomsetning forrige måned. Totalt ble det omsatt boliger for 51,2 millioner kroner i Blåbyen. De to dyreste transaksjonene var Kjøpmannsgata 1A som ble solgt for kroner 4,1 millioner kroner fra Petroleum Eiendom AS til Yuuka Eiendom AS, og Nordre Selnesveien 19 som ble solgt fra Kanstad Trelast til en privat person.

Den kommunen det ble omsatt boliger for det nest største beløpet i april, var Øksnes. Her ble det omsatt boliger for 26,7 millioner kroner. Dyreste omsatte bolig var Innfartsveien 31 med en pris på 3.510.000 kroner. Den nest dyreste transaksjonen var også i Innfartsveien, og boligadresse nr. 25 gikk for 3.370.000 kroner.

I Hadsel ble det omsatt boliger for 18,6 millioner kroner i forrige måned. Dyreste bolig var Hegreveien 15 som ble omsatt for 3.775.000 kroner. Verkstedbakken 10B var nest dyrest med en pris på 3.020.000.

Også i Bø var det god fart på eiendomsmarkedet i april. Totalt ble det omsatt boliger for 17,2 millioner kroner i Eventyrkommunen. Dyreste objekt var Risnesveien 8 som ble solgt fra Bergersen Utleie AS til en privat person. Nest dyrest var Kråkbergveien 3 med en pris på 2.250.000 kroner mens to boliger gikk for to millioner kroner; Festhaugveien 3 og Nordahlstranda 7.

Andøy kommune var den eneste kommunen i regionen der det ble omsatt boliger for under 10 millioner kroner. Totalen endte på 9,3 millioner kroner der den dyrest omsatte boligen var Strandgata 95A med en pris på 2,3 millioner kroner. Nest dyrest var Storgata 29 med en pris på 2.050.000 kroner.

