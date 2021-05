210 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter





Søndag i forrige uke ble det registrert 222 koronasmittede.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.857 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 408. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 443.

Ved midnatt natt til mandag var 5,1 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. Til sammen har testene påvist koronasmitte hos har 113.469 personer.

I alt 1.343.500 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 357.285 personer har fått andre dose.

Søndag var 155 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. Ved Nordlandssykehusets avdelinger, i Bodø, Vesterålen og Lofoten, var det ikke registrert innlagte som følge av korona-relatert sykdom søndag.

I Nordland var det ifølge Folkehelseinstituttets oversikt ingen nye smittede i Nordland søndag. Oversikten er gjengitt av VG. Oversikten viser at det for øyeblikket er 48 personer i Nordland med aktive smittetilfeller, der Brønnøy har flest med 16. Aktive smittetilfeller vil si at personen er smittet i løpet av de siste 14 dagene og dermed skal være i isolasjon som følge av sykdommen. Det er to aktive smittetilfeller i Vesterålen, en hver i Øksnes og Andøy.

Til sammen er 756 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

NTB melder i en artikkel at smitten gikk ned med 11 prosent i uke 17 i forhold til uka før. I uke 17 ble det registrert 2.857 nye smittetilfeller, mot 3.209 i uke 16. Gjennomsnittet gikk ned fra 443 til 408 per dag.