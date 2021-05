Uvedkommende tok seg inn i leiligheten til Marita mens hun var på jobb:

– Kattene lå vettskremte under sofaen

Mandag formiddag opplevde Marita Johannessen at en eller flere uvedkommende hadde vært inne i leiligheten hennes mens hun var på jobb. – Utrolig ekkelt, og det verste er å vite at det har vært folk her hvor jeg skal føle meg trygg, sier hun.