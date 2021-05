Disse gjelder det nye vaksineintervallet for

Nyheter

I en e-post forklarer hun at det har kommet en del spørsmål knyttet til hvem det nye intervallet på 12 uker mellom første og andre vaksinedose mot korona er. Nylig vedtok myndighetene at de skal gå fra seks til 12 uker mellom dose 1 og dose 2. I begynnelsen av vaksineperioden var det tre uker mellom de to dosene, som etter hvert ble økt til seks uker. Nå er det altså 12 uker som gjelder.