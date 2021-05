Spør ministeren om flyttingen av Nkom

Nyheter

I et skriftlig spørsmål til distrikts- og digitaliseringsmininster Linda Hofstad Helleland (H) spør Fagerås om følgende: «Mener ministeren det bidrar til folketallsvekst i distriktene når Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sentraliserer sitt Nord-Norgekontor fra Lødingen til Tromsø, og vil ministeren gripe inn for å stanse prosessen».

Bakgrunnen for saken er Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal i løpet av januar 2022 skal flytte kontor fra Lødingen til Tromsø. Dette har blant annet SV reagert sterkt på.

«Mistet svært mange offentlige arbeidsplasser»

I begrunnelsen for sitt spørsmål til Hofstad Helleland viser Fagerås til at regjeringen høsten 2020 vedtok et nytt mål for lokaliseringspolitikken, å redusere de samlede negative virkningene som bortfall av statlige arbeidsplasser bringer med seg for kommuner og arbeidsmarkedsregioner.

SV-politikeren skriver at beslutningen om strukturendringer skal ta hensyn til utviklingen i tallet på statlige arbeidsplasser i kommuner og arbeidsmarkedsregioner som endringene berører, for å redusere de samlede, negative virkningene av endringer i flere sektorer over tid.

Fagerås skriver videre:

«Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) meldte onsdag i forrige uke at de ville flytte regionskontoret for Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø. Nedleggelsen innebærer tap av to arbeidsplasser i en kommune som over mange år har mistet svært mange offentlige arbeidsplasser, bl.a. i Forsvaret, spesialisthelsetjenesten og skatteetaten. Folketallsutviklingen i distriktene, og spesielt i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, er dramatisk, og en av grunnene er ifølge Normann-utvalgets utredning mangelen på statlige arbeidsplasser».

