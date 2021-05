Her sykler Herman høyt over Sortland: – For meg er det ikke crazy

Nyheter

– Det er noe med den følelsen jeg har når jeg sitter på sykkelen. Den får jeg aldri ellers. Man vet at noe kan gå galt, men samtidig kjenner man på kontrollen og det adrenalinkicket man får, sier han.

– Like overrasket hver gang

21-åringen har det siste året syklet på steder som taket av Alfheim Svømmebasseng i Tromsø og over den 153 meter høye Gorsabrua i Kåfjorddalen i Troms og Finnmark fylke.

Årsaken til at han nå ønsket å sykle på taket av det sjuetasjes Scandic Sortland er helt enkelt at det nå er en av Sortlands høyeste bygninger og at man får spektakulære bilder.

– Blir du overrasket når du får ja til å sykle på slike steder?

– Ja, jeg blir like overrasket hver gang. Jeg har flere ganger tidligere fått nei, men da lar man det gå en stund før man spør igjen. Det er noe med at jo flere ganger jeg gjør det, jo tryggere blir folk på at det går bra, sier han.

Denne ukens enhjulssykling ligger i det øvre sjiktet av høyder han har syklet på.

– Forstår du at folk kan synes dette er ganske «crazy»?

– For meg er det ikke crazy, men jeg skjønner at det for mange er det. For meg handler dette om å skape noe spektakulært, sier Henriksen.

– Bør være ganske trygg

Når 21-åringen vurderer å sykle et sted, gjør han gode forberedelser.

– Man må ha flere folk rundt seg som man kan diskutere med om hvorvidt det er lurt å gjennomføre eller ikke. Jeg har også med meg noen som kan dokumentere dette, og i dag var det fire fotografer til stede, sier han.

– Dette er vel ikke noe som hvem som helst bør gjøre?

– Nei. Jeg har syklet på enhjulssykkel i snart ti år og man bør være ganske trygg før man gjør noe sånt som dette. I tillegg må man alltid involvere andre når man tar avgjørelser og vurdere om man skal sikre seg på noe vis, sier han.

Henriksen sier at mange blir forbauset og forskrekket når han sykler på tak og over høye bruer.

– Den kommentaren jeg nok får mest er at det må være forferdelig å være mora mi. Ofte forteller jeg ikke mamma hva jeg har gjort før i etterkant, sier han og ler.

For ordens skyld opplyser VOL om at Henriksen for tiden jobber for VOL.