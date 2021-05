Nordlaks vurderer søksmål mot staten

Nyheter

Havfarmen utenfor Hadseløya er i dag merket som et skip. Det skjedde etter at Kystverket i Nordland gjorde et vedtak på det. Et drøyt år senere gikk Kystverket hovedkontor til det skritt å endre vedtaket. Det betyr at Kystverket nå mener at havfarmen skal merkes som et oppdrettsanlegg, ikke som et skip, slik de tidligere godkjente.