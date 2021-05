Caravanklubben i Andøy:

Forsøkt svindlet for flere titusener: – Synes det er relativt frekt

Norsk bobil og caravan club (NBCC) avdeling Andøy ble denne uken forsøkt svindlet for 28.000 kroner via e-post. Det ved at noen hadde misbrukt navnet til klubbens leder.