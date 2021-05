Derfor må du nå booke time i banken på forhånd

Nyheter

Ifølge Erlend Hagen, finansrådgiver ved DNB sitt kontor på Sortland, har de i løpet av de siste årene sett at kundene i stadig større grad løser hverdagsbank selv digitalt. Dette gjelder for 9 av 10 kunder, samtidig som at banken har fått tilbakemelding på at de setter pris på forhåndsbookede møter når de skal møte fysisk i banken. For å tilpasse seg dette, endrer derfor DNB slik at alle som skal møte fysisk i banken må booke time på forhånd. Bladet Vesterålen har tidligere omtalt dette.