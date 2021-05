Milliongebyr behandles ikke før til høsten

Nyheter

VOL har i flere runder skrevet om striden mellom Volt Entreprenør og Hadsel, knyttet til at entreprenøren mener at kommunen har foretatt et ulovlig offentlig innkjøp når de valgte Sortland Entreprenør for ferdigstilling av det offentlige bygget for heldøgns bemannende omsorgsboliger på Ekren ved Melbu.