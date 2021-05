Rykket ut til røyk fra bunkers

Nyheter

Det var klokken 16:55 at politiet meldte om hendelsen på Melbu. Etter melding om røyk fra en bunkers kom nødetatene fram til stedet.

Det skal ha vært fyrt opp et bål inne i bunkersen, meldte politiet som har vært i kontakt med noen mindreårige på stedet.

Klokken 17:15 ble det meldt at brannvesenet har slukket bålet og at det har vært mye røyk inne i bunkeren. Noen mindreårige sjekkes av ambulanse etter at de har pustet inn røyk. Foranledningen er ukjent per nå. Politiet gjør undersøkelser på stedet.