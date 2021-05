Koronasmitte på fly til Evenes

Nyheter

Det kommer frem av Folkehelseinstituttets (FHI) oversikt over avganger der personer som er bekreftet smittet med Covid-19 har vært om bord på fly. FHI opplyser at de offentliggjør informasjon hvis de ikke har informasjon om at alle kan ha blitt eksponert og ikke kan gjennomføre vanlig smittesporing.

Årsaken til at VOL skriver at det er snakk om en/flere koronasmittede, er at FHI ikke oppgir hvorvidt det er snakk om en eller flere personer.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Det aktuelle flyet skal ha vært flight SK4094 som gikk fra Oslo til Evenes 5. mai, med avgang fra Oslo 16:05 og ankomst på Evenes 17:40.

FHI opplyser på sin hjemmeside at basert på erfaring fra Norge og andre land anses smitterisikoen som lav for andre passasjerer.

De skriver videre at på reiser der det er plassreservasjon vil passasjerer som har sittet i nærheten av en person med bekreftet smitte bli kontaktet direkte av lokale helsemyndigheter. Disse får også informasjon om videre oppfølging knyttet til smittesporing.

– Alle andre som har vært om bord på de spesifikke reisene oppfordres til å være oppmerksomme på egen helse og ta kontakt med helsetjenesten dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon. Så lenge man ikke har symptomer, er ikke karantene nødvendig, skriver FHI.