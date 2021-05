Nyheter

Cortis driver landbruk i svært liten skala, med seks kyr, 20 sauer, poteter og grønnsaker. Produktene blir for det meste solgt direkte til folk, og fordi han kutter mellomleddene gir driften en viss lønnsomhet til tross for få dyr og små arealer. Men siden oppstarten i 2012 har vilkårene for å drive smått blitt tøffere.