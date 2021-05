Nord-Norges største samferdselsprosjekt får snart entreprenør

Nyheter





– Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Vedtaket om å bygge ut veien ble vedtatt i Stortinget tirsdag 11. mai. Det er startskuddet for Statens vegvesens jakt på entreprenør. De kommer derfor til å lyse ut kontrakten for bygging og drift av prosjektet i løpet av mai.

Statens vegvesen legger opp til at byggingen kan starte i 2023. Da kan veien være klar i 2029.

Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

– Vi la fram en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i januar. Den er et viktig skritt for Norge på veien mot målet om å bli et lavutslippssamfunn. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide.