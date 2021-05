Høyre går inn for sterkøl i butikkene

Nyheter

Landsmøte endte opp med å støtte innstillingen til flertallet i programkomiteen, og går inn for å liberalisere norsk alkoholpolitikk. Blant punktene de ønsker å gjøre noe med, er å utvide åpningstidene for alkoholsalg på både polet og i butikk. I tillegg er det forventet at landsmøtet kommer til å stemme for å fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

Det er ulike reaksjoner på vedtakene. Pernille Huseby i samarbeidsorganisasjonen på rusfeltet, Actis, synes ikke forslagene er ansvarlige.

– Vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for enkeltmennesker og for samfunnet, uttalte generalsekretær Pernille Huseby i Actis, en samarbeidsorganisasjon på rusfeltet, til NTB.

Generalsekretær i Vin- og brennevinsleverandørenes forening, Ingunn Jordheim, er av den oppfatning at Høyre risikerer å svekke Vinmonopolet med forslagene, og understreker at hun håper det ikke blir realitet.