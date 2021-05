Nyheter

Ifølge Jan Steffensen, kommunestyrerepresentant for MOS, skal han i samtaler med kommuneadministrasjonen ha fått det fremlagt at det eksisterer planer om å opprette sanitæranlegg på blant annet Hersandvollen. Det skal også ha blitt klargjort at dette bør være en kommunal eller offentlig oppgave. Hvorvidt det blir noe av i år, eller om det må vente til neste år, kommer derimot an på både administrasjonen og politikerne, men også RenoVest.