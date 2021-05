FHI: Geografisk skjevfordeling av vaksiner kunne skjedd én måned før

Nyheter





Regjeringen kunngjorde denne uken at skjevfordelingen tidligst kan iverksettes i uke 23, altså rundt 7. juni.

26. april leverte FHI anbefaling om å prioritere steder med mye smitte i vaksineringen. Dersom regjeringen hadde bestemt seg raskt, kunne utrullingen skjedd allerede fra uke 19, altså 10. mai, sier Bukholm til VG.

– Vi kunne antakelig fått det til fra uke 19 hvis det hadde kommet en rask avgjørelse, og vi kunne gitt rask beskjed til Pfizer slik at de kan endre leveransene, sier Bukholm, som sier at man dermed på sikt kunne ha gjenåpnet landet tidligere.

Helsedepartementet påpeker at den første anbefalingen fra FHI var et delsvar, og at FHI selv viste til at forslaget ikke var utredet så grundig som normalt.

– Vi fikk den endelige leveransen fra FHI på mandag. Regjeringen tok en rask beslutning om endringene i vaksinasjonsstrategien, nettopp fordi vi er klar over at dette haster, opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til VG.

Det er ennå ikke besluttet hvilke kommuner som får flere doser, og dette vil bli avgjort når departementet har fått svar på om kommunene kan håndtere endringene som medfølger, ifølge Korkunc.