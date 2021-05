Slik svarer kommunen tilsynet om nattevakt

Nyheter

Tilsynet har tidligere krevd opplysninger knyttet til turnus for helsearbeidere i hjemmetjenesten i Hadsel. Kommunen sier i et svar til Arbeidstilsynet at det siden 1980-tallet og fram til våren 2020, spesielt var hjelpepleiere og helsefagarbeidere som arbeidet nattevakt.