Står ved etablering av testsenter på Fiskebøl

Stortingsrepresentant Freiberg har stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide et spørsmål med bakgrunn at det 20. april ble kjent at regjeringen fjerner ansvaret for oljevern fra Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM), og at Kystverket med ansvar for oljevern skal forestå det videre arbeidet med etablering av testfasiliteter.