Vil ha stedsnavn i fjordene, som Trollfjordkjeften

Det skjer i forbindelse med at Ragnhild Sandøy har sendt inn en rekke forslag til endringer, til Kartverket. Der har stedsnavnansvarlig Aud-Kirsti Pedersen opprettet såkalt navnesak for å få navnene vedtatt med skrivemåter etter lov om stedsnavn. Ragnhild Sandøy har i tillegg planer om å sende inn flere forslag, fra et frivillig arbeid hun selv har tatt på seg.