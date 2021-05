Nyheter





Politiet hadde tatt plass ved Hadselbrua natt til fredag. Med seg hadde de lasermåleren.

Resultatet da kontrollen var ferdig, ble at fire personer var tatt for å ha kjørt for fort. Tre av disse kjørte så fort at førerkortet ble beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt, var på 127 kilometer i timen. Det er 80-sone over Hadselbrua. Det er politiet som melder om dette på sin Twitter-konto.

Den fjerde bilisten som kjørte for fort, slapp unna med et forenklet forelegg.