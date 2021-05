Inviterer til foredrag jektefartens historie

Nyheter

Opprinnelig var foredraget satt opp under Kulturuka i 2020 og 2021, men måtte utsettes begge ganger, ifølge ei pressemelding fra Sortland museum.

Foredraget om jektefartens eventyrlige historie blir holdt i Kulturfabrikken, der jekteforteller Trond Ringlund står for innledning i forkant av Bjørn Tore Pedersen.

Mel, sukker og salt til folket

Bjørn Tore Pedersen er journalist og forfatter, og arbeider for tiden i NRK Nordland. Hans tiende sakprosabok «Jekta – Eventyrets farkost» ble lansert i 2019, og er Pedersens mest omfattende verk.

Han tar for seg jektefartens historie som varte i 500 år, og jektas store betydning for Norge som kystnasjon.

Og ifølge pressemeldingen, kanskje en av de mest dramatiske?

"Men ikke alle kom hjem, det var de som blev, som de gamle sa om de som havet tok. Det gikk nesten ikke et år uten at ei jekt forliste. Mange av oss har hørt om den italienske adelsmannen Pietro Querini og hans forlis på vei fra Kreta til Flanderen i det som i dag er Belgia, og som fant sin redning på Røst", står det blant annet å lese omtalen av foredraget.

Navnene på jektene var også et kapittel for seg. Hva var det som fikk en jekteskipper til å kalle jekta si for «Sorgens Haab»?, er blant spørsmålene som blir tatt opp i foredraget.

Vesteråls-jekta «Brødrene» var tiltenkt rollen som hovedattraksjonen i landets eneste jektefartsmuseum. Uheldigvis sank «Brødrene» på havna på Rognan krigsåret 1940. Heldigvis ville historien det slik at ildsjeler klarte å rekonstruere gamle «Brødrene».

Foredraget er et samarbeid mellom Nordland akademi for kunst og vitenskap, Sortland bibliotek og Sortland museum.