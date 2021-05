Stor jubel for Huset for alle

Nyheter

En god møteplass, spesielt for ungdom, har i alle år vært et stort savn på Myre. Den senere tid har vi lest og hørt i media om økende rusbruk blant ungdommer, noe alle kommunene i Vesterålen har uttrykt bekymring for. I Øksnes går nå privat næringsliv, ungdommer, eldre og kommunen sammen i et godt forsøk på å bøte på utfordringene.