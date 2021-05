Vil ha krafttak for psykisk helse i Nordland

Nyheter





– Nesten 1 av 4 studenter har hatt selvmordstanker. Halvparten har opplevd alvorlige psykiske lidelser. Pandemien har gjort at flere har det tøft, sier Johnsen i en pressemelding.

Simon Johnsen tar nå et initiativ overfor fylkesrådet for å lage en strategi for psykisk helse blant unge i Nordland. Viktige spørsmål vil bli hvordan vi kan forebygge psykisk uhelse og ikke minst: hvordan jobber vi med psykisk helse etter pandemien.

Som et diskusjonsgrunnlag har Simon Johnsen samlet unge mennesker til en rundebordskonferanse, der deltakerne kom fra studentorganisasjonene ved Nord Universitet, Elevorganisasjon i Nordland, Ungdomenes fylkesråd og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Konklusjonene fra møtet er entydige, det trenges et ekstra fokus på psykisk helse hos ungdom etter koronapandemien.

– Vi unge er ikke tilfredse med det psykiske helsetilbudet som finnes. Vi vet at det er store forskjeller i tilbudet mellom kommuner og byer, at det er lang ventetid, at fagpersoner mangler og at det er et kaos i ulike lavterskeltilbud. Vi er bekymret for at dette vil få langtidseffekter, heter det blant annet fra deltakerne.

Planen er at hjelpen skal finnes - uansett hvor du bor

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tar med glede imot oppdraget å lage en plan eller strategi for psykisk helse

– Det er svært bra at de bidrar til å løfte denne viktige problemstillingen, spesielt nå etter at en pandemi har forsterket problemene for mange. Skjevfordelingen av psykiske helseressurser mellom sentrale strøk og distriktskommuner er at av de mest synlige problemene, sier Norvoll i pressemeldingen..