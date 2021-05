Advokat vurderer å anke dom mot seg selv

Nyheter

Enoksen saksøkte Staten i forbindelse med at Finansdepartementet vedtok et forbud som innebar at han ikke lenger kunne drive eiendomsmegling. Årsaken var at han ikke har tatt det antall pålagte timer med etterutdanning for advokater som også driver med eiendomsmegling skal ha. Nå har retten gitt Staten ved Finansdepartementet medhold.