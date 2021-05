Lofoten ned av ferietronen

Nyheter

Det er NRK Nordland som skriver dette.

På grunn av reiserestriksjoner etter koronaen, valgte nordmenn flest å feriere i eget land i fjor. Da var Lofoten som destinasjon «på alles lepper». Tall fra Finn.no viser at 80 prosent av alle bestillingene denne sommeren er gjort til destinasjoner i Norge.

Ekspertene tror det vil være mange i Nordlands ferieparadis også i år, men Berge forteller at deres tall viser at en helt annen destinasjon topper popularitetslisten.

– I år er Sørlandet en virkelig nummer en. Det har alltid vært populært å reise til Sørlandet, men i år er det desidert mest populært, sier Finns kommersielle direktør til NRK.

Varmt vær og skjærgård er noen av fristelsene Sørlandet kan lokke med. På grunn av pandemien fikk også landsdelen en ekstra reklameplakat i en stor populær NRK-produksjon.

– Mesternes Mester hjelper. Men det er ikke bare det som frister. Blant annet vet vi at Dyreparken har hatt et fantastisk salg i år, forteller Berge til statskanalen.

Finns tall baserer seg på bestillinger av hotell, feriehus, flybilletter og bil og bobilutleie. For å nevne noe. Til tross for et stort tallgrunnlag innrømmer Berge at det kan være langt flere som reiser nordover enn de ser ut av tallene.

– Som vanlig er Nord-Norge populært, men hos oss kan vi ikke se annet enn de som leier feriehus eller flyr dit. Eksempelvis er det stort trykk på bobilmarkedet og vanlige biler. Vi vet ikke hvor disse reiser, og mange av dem kan ende opp i Lofoten.