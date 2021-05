Kjempenhøy Boliger:

Søker om dispensasjon og midlertidig brukstillatelse

På vegne av Kjempenhøy Boliger AS har NSW Arkitektur AS søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i forbindelse med rundkjøringen ved Kjempenhøy. Samtidig søkes det også om midlertidig brukstillatelse for to av leilighetsbyggene.