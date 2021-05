Lanserer bedre bølgevarsling

Nyheter

Det var Kyst og Fjord som først omtalte saken. Der kan du også teste ut tjenesten.

Kystverket har utviklet en tjeneste for detaljert bølge- og strømvarsling som vises på barentswatch.no. Tjenesten holdes kontinuerlig oppdatert og vises gjennom en brukervennlig kartløsning.

- Mange fra fritidsflåten bruker vårt bølgevarsel allerede, men ved oppstart av sommersesongen kan det være greit å informere om utvidet funksjonalitet, skriver Kystverket på sin egen hjemmeside.

Varsel for lengre turer

Bølge- og vindvarsel for egen rute har også blitt utvidet foran årets båtsesong. Denne funksjonaliteten, som omfatter område for planlagt seilas, har nå en dekning som omfatter hele det norske kyst- og havområdet. Det kan ta tid å hente inn varselet om tegnet rute er lang. Dette på grunn av store datamengder som skal til for å frembringe farledsvarselet.

Varsel for egen rute omfatter overfarter til Danmark, områdene nedover svenskekysten, seilas til Shetland, Skottland, Svalbard og Jan Mayen, for den sak skyld. Dette har vi fått inn etter forespørsler spesielt fra seilfolk.