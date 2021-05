MERKD har gitt ut låt: – Det har gått over all forventning

Vesterålsbandet MERKD har gitt ut sin første singel, med låta Når Du Går. Gitarist Didrik Didriksen forteller at det har gått over all forventning etter at låta ble lagt ut på Spotify, med nesten 2900 avspillinger så langt.