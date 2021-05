Trafikkulykke på Myre

Nyheter

En bil havnet i grøfta og ligger på taket ved Staven like før Myre. Det var to personer i bilen, men det ser ut som ingen har fått noen større skader, melder VOLs journalist som overvar ulykka.

Trafikken blir dirigert forbi og flyter greit. De involverte ble tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til legevakt for sjekk.

Politiets operasjonssentral melder til VOL at de ikke er framme ved ulykkesstedet ennå, men at de to i bilen er tatt hånd om av ambulansepersonell.

Klokken 19:30 er politiet ankommet og foretar avhør av vitner på stedet.