Nyheter





1. juni er Aina Nilsen fra Senterpartiet tilbake på ordførerkontoret etter å ha hatt barselpermisjon. I hennes sted er det Høyres Lena Arntzen som har fungert som ordfører i Hadsel kommune. I innlegget på Facebook skriver Arntzen at hun nå har fått ryddet seg ut av "storkontoret", som hun kaller det, og inn på varaordførerkontoret.

Hun beskriver tiden som Hadsel øverste politiske leder som spennende, lærerik, mye arbeid og med verdifulle erfaringer. Hun trekker også frem at hun har fått et større nettverk og fått stiftet nye bekjentskaper.

Mentor

Arntzen trekker frem et godt samarbeid med varaordfører Åge Rusten, at hun har fått sett hvor mye kompetanse som befinner seg i administrasjonen, samtidig som hun trekker frem Bø-ordfører Sture Pedersen som en mentor.

– Han har vært en priceless mentor, som har tatt telefonen stort sett hver gang jeg har ringt, etter at jeg lærte når han spiser middag, skriver Arntzen.

– Det er også flere politikere i Hadsel som fortjener en stor klem. De vet hvem de er, skriver Arntzen, med et hjerte bak.

På sin siste dag i ordførerstolen trekker hun også frem at hun har stor respekt for politikerne i kommunestyret i Hadsel. Hun har blitt utfordret på reglement for replikker og taletid, opplyser hun, men hun forteller også om et kommunestyre som er et konstruktivt og hyggelig politisk verksted.

Hilsen til Nilsen

Onsdag er hun tilbake på Nordlandssykehuset og skal treffe kollegene der igjen.

– På mange måter vil det bli litt godt å gå tilbake til pasientforløp og samhandling. Vi skal etablere "Helsefellesskap" og mye annet spennende i månedene som kommer, skriver hun.

Samtidig har hun også en hilsen til Aina Nilsen, som hun ønsker velkommen tilbake. Hun beskriver Nilsen som arbeidsom, pålitelig og med en veldig god hukommelse, egenskaper Arntzen mener vil tjene Hadsel kommune godt fremover.

– You go girl, avslutter hun sin hilsen med, etterfulgt av en solskinns-emoji.