Nyheter





Under en fartskontroll på Vikeidet på fylkesvei 820, var det ifølge en melding på politiets Twitter-konto to førere som ikke klarte å holde seg innenfor fartsgrensen.

Det er 80-sone på stedet. To bilførere passerte kontrollen og ble stoppet med for høy hastighet, melder politiet. Den høyeste hastighet som ble målt, var på 109 kilometer i timen. Det vil si at personen som holdt den hastigheten, får et forelegg på 9.050 kroner, ifølge satsene på Lovdata.