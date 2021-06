Bentzen blir vara til sentralstyret

Nyheter





Senterpartiet har sitt landsmøte denne helga. Det foregår på Lillehammer, men også digitalt på flere steder i landet. I Nordland er det en forsamling som følger møtet i Bodø.

Lørdag formiddag var det valg. Der ble Trygve Slagsvold Vedum gjenvalgt.

Bent-Joacim Bentzen fra Hadsel, som til daglig er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, ble innvalgt til sentralstyret som vararepresentant. Det opplyser partiet i en pressemelding.

Han står som nummer seks på partiets stortingsvalgliste, der Willfred Nordlund fra Sortland er nummer to.





Her er hele det nye sentralstyret i Senterpartiet, som alle er valgt for to år:

Leder: Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) (gjenvalg)

1. nestleder Ola Borten Moe (Trøndelag) (gjenvalg)

2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Akershus) (gjenvalg)





Øvrige styremedlemmer

1. Gro-Anita Mykjåland (Agder) (gjenvalg)

2. Erling Emil Laugsand (Møre og Romsdal) (gjenvalg)

3. Ivar B. Prestbakmo (Troms) (gjenvalg)

4. Kjersti Bjørnstad (Oppland) (gjenvalg)

5. Kari Anne Sand (Buskerud) (ny)

6. Sigurd Erlend Reksnes (Sogn og Fjordane) (ny)





Varamedlemmer

1. vara: Bjørg Sandkjær (Oslo) (gjenvalg)

2. vara: Geir A. Iversen (Finnmark) (gjenvalg)

3. vara: Louise Margrethe Kvitvang (Rogaland) (ny)

4. vara: Kjerstin Wøyen Funderud (Østfold) (ny)

5. vara: Bent-Joacim Bentzen (Nordland) (ny)

6. vara: Hege Nordheim-Viken (Trøndelag) (gjenvalg