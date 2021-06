Første tap til kongeørna i Lekangdalen

Nyheter

Sauebonde Ørjan Berge på Lekang har hatt Statens naturoppsyn (SNO) på besøk to ganger denne sesongen. Det første lammet de fant kunne rovviltkonsulenten ikke konstatere om det var kongeørn som hadde vært på ferde. Den andre gangen fant rovviltkonsulentet merke etter ei ørneklo som hadde punktert skallen på lammet. Dessuten var det klare indikasjoner på at lammet hadde blødd ut, som betyr at det var i live.