Det opplyser politiet på deres Twitter-konto mandag ettermiddag.

Bilføreren, som i følge meldingen er i begynnelsen av 20-årene, ble stanset i Sortland, i forbindelse med at det forelå mistanke om at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

Ifølge politiets Twitter-melding er sjåføren pågrepet og blitt fremstilt for lege for sikring av bevis. Førerkortet er også midlertidig blitt beslaglagt. Politiet skriver videre at saken etterforskes.