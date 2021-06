Nyheter

Mandag kveld gikk det et steinras i tunnelen, og dette var årsaken til at tunnelen var stengt en periode mandag kveld.

Av Vegtrafikksentralen fikk VOL opplyst mandag kveld at det var muligheter for at tunnelen ville bli stengt for å få ryddet opp stein og grus som hadde rast ut.

Tirsdag morgen opplyser imidlertid Christer Berntsen ved Vegtrafikksentralen til VOL at arbeidet ble ferdig mandag kveld.

– De ble ferdige med arbeidet ved 22-tiden i går, så nå skal alt gå som normalt, sier han.