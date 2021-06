Luftforsvaret har fått ny generalmajor

Nyheter

Dette ble avgjort i statsråd 4. juni, står det å lese i en pressemelding. I august tar Folland over for Tonje Skinnarland, som har vært generalmajor i Luftforsvaret i fem år. Folland har vært sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge siden 2017.

Han er utdannet helikopterflyger og har blant annet mastergrad fra US Air Force Command and Staff College. Han har også en sivil bachelor i

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er godt fornøyd med valget av den påtroppende luftforsvarssjefen. Han beskriver Folland som svært en svært dyktig offiser, og tror han kommer til å løse sine oppgaver godt.

Folland kommer fra stillingen som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge, der han har vært siden 2017.

– Luftforsvaret, som resten av Forsvaret, skal fortsette å utvikle seg i årene som kommer. Jeg gleder meg til å få Rolf inn som del av den øverste ledelsen i Forsvaret, sier Kristoffersen i pressemeldingen..

Hovedpersonen selv er ydmyk overfor oppgaven og ser frem til å lede Luftforsvaret fremover.

– Jeg gleder meg virkelig til å motta stafettpinnen fra generalmajor Skinnarland i august, sier Folland i pressemeldingen.