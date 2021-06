Slik skal skipsleia oppgraderes

Nyheter

Det er i forbindelse med forberedelse til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033 at Kystverket planlegger tiltak i hoved- og bi-leier på flere strekninger langs kysten. To av strekningene som blir vurdert mellom Stamsund og Harstad, er Raftsundet i Hadsel og Risøyrenna i Andøy.