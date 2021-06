Nå skal denne aldersgruppen vaksineres i Hadsel

Nyheter

Det melder kommunen i en pressemelding onsdag.

Hadsel kommune skriver at personene i denne gruppen som nå får tilbud om vaksine, må registrere seg elektronisk på kommunens hjemmeside.

– I tillegg til at vi starter vaksinering av personer mellom 45 og 54 år, har FHI åpnet opp for at tannhelsepersonell, apotekansatte og fysioterapeuter (private og med driftstilskudd) i kommunene, kan prioriteres foran øvrige grupper. Vi ber derfor disse gruppene om å kontakte vaksinetelefonen for å avtale time til vaksinering, melder kommunen.

Gjenstår fortsatt 400

De orienterer samtidig om at det fortsatt er nærmere 400 personer som ikke er vaksinert i aldersgruppen 55-64 år.

– Det er frivillig å vaksinere seg, men for at vi skal oppnå flokkimmunitet eller flokkbeskyttelse, er vi avhengige av at så mange som mulig vaksinerer seg, melder kommunen.

Per 08. juni skal samtlige i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år), som har satt seg på venteliste, ha fått tilbud om vaksine.

– Vi oppfordrer derfor alle i denne gruppen som ønsker vaksine, om å registrere seg, skriver kommunen.

Hvis du skulle få problemer med å registrere deg for vaksine, opplyses det at man kan ringe vaksinetelefonen til Hadsel kommune for å få hjelp til dette.