Osen miljøpark innen rekkevidde

Nyheter

Ørjan Robertsen i MOS opplyser til VOL at det er litt tilfeldig at forsommeren ble tiden for å fremme en samlet oversikt over de sakene de tar opp på vegne av lokalbefolkningen, slik de nylig gikk ut på Facebook og proklamerte. Dette er sakene MOS arbeider med for tiden, og som de regner med å få gjennomslag for: